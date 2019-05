Austrália imprime 46 milhões de notas com erro ortográfico

O banco central australiano confirmou que cerca de 46 milhões de notas de 50 dólares australianos foram impressas com um erro de ortografia. Em cada exemplar da nota pode ser lida a palavra “responsibilty”, quando o correcto é “responsibility” (responsabilidade, em português).

Apesar do erro, o banco assegurou que as notas continuam a ser válidas e que a falha vai ser corrigida nas próximas impressões. De acordo com a BBC, as notas foram postas em circulação no final do ano passado e têm a imagem de Edith Cowan, a primeira mulher no parlamento australiano. A falha está na citação do primeiro discurso de Edith Cowan que foi colocado na nota de 50 dólares: “É uma grande responsabilidade ser a única mulher aqui, e quero destacar a necessidade de ter outras mulheres aqui”.

A citação repete-se por várias vezes no fundo do retrato de Edith Cowan e sempre com o erro ortográfico. O equívoco demorou mais de seis meses a ser descoberto na nota que mais circula na Austrália.

O erro, contudo, fará felizes os coleccionadores de notas e moedas, já que divisas com imperfeições e incorrecções tendem a ser valorizadas.