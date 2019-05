Amoreiras convida a descer torre em rappel e oferece visitas ao miradouro

O Amoreiras 360º Panoramic View, o miradouro no 18.º andar da torre 1 do centro comercial em Lisboa, prepara-se para um fim-de-semana de celebrações do seu terceiro aniversário com um convite para os mais destemidos: rappel pela torre, a começar no topo da torre onde se situa o miradouro e a terminar na cobertura do shopping.

As descidas, a 11 e 12 de Maio, são gratuitas e basta levar alguma coragem e comparecer na entrada do miradouro, sem ser necessário inscrição prévia.

O espaço, tornado a grande atracção do centro comercial, oferece boas vistas da cidade a uma altura de 174m acima do nível do mar. Para os que não quiserem arriscar o rappel, há um convite mais contemplativo: o miradouro também se abre a visitas gratuitas, entre as 11 e as 18h, e estas também dispensam inscrição.

O Amoreiras 360º Panoramic View, inaugurado em Abril de 2016, tem habitualmente o preço base de acesso de 5 euros. No local, encontram-se lunetas de focagem de longo alcance, além de mapas com informações sobre os pontos históricos da cidade. O espaço, segundo os responsáveis do centro comercial, já foi visitado por “mais de 120 mil pessoas”.