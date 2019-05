Pior do mundo? AirHelp coloca Aeroporto de Lisboa em último lugar no ranking anual

O Aeroporto de Lisboa foi considerado pela AirHelp, a companhia especializada em ajudar passageiros com atrasos e cancelamento de voos, como o pior aeroporto do mundo num ranking de 132 espaços aeroportuários analisados.

O ranking divulgado esta quinta-feira tem em conta vários factores dos espaços como a pontualidade, a restauração e lojas de compras disponíveis e a qualidade dos serviços, condições que juntas avaliam a experiência do passageiro.

O factor que mais pesa na classificação negativa do Aeroporto de Lisboa (5,7 num total de 10 pontos) são os atrasos: o aeroporto Humberto Delgado obtém 4,7 pontos numa escada de 10, o que significa que apenas cerca de metade dos voos são operados a horas. No que toca à restauração e lojas, o aeroporto obtém 7,3 pontos e na qualidade dos serviços 7,4.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, obteve uma melhor classificação no ranking, mas não está longe do aeroporto de Lisboa: no lugar 125, o aeroporto em questão obteve 6,46 de avaliação geral, 5,6 no que toca à actualidade, 7,9 na presença de restaurantes e lojas e 7,6 na qualidade do serviço.

No top 3 de melhores aeroportos do mundo constam o Aeroporto Internacional de Hamad, em Doha, no Qatar (8,39 em 10), o Aeroporto de Haneda em Tóquio, Japão (8,39) e o Aeroporto Internacional de Atenas, na Grécia (8,3).

Recorde-se que, ainda este mês, o aeroporto Humberto Delgado foi galardoado com o prémio Aeroporto do Ano nos prémios internacionais Air Transport Awards.