Quem são os pivots da negociação entre motoristas e transportadores?

O braço-de-ferro entre o sindicato que representa os motoristas de matérias perigosas e as empresas que os contratam tem vários meses e pode vir a acabar em nova greve, a partir de 23 de Maio. Desde a paralisação que deixou Portugal continental sem combustíveis em véspera da Páscoa até às rondas negociais que se seguiram já há protagonistas a destacar.

Gustavo Paulo Duarte

O empresário do futuro que tem 615 motoristas

Licenciado em Gestão pelo ISCTE-IUL, Gustavo Paulo Duarte entrou na empresa da família mal acabou o curso, em 2007, assumindo a direcção de vendas. A empresa de Transportes Paulo Duarte foi constituída em 1967, tendo todo o capital na família do fundador, José Paulo Duarte, que iniciou a actividade como motorista de transporte de mercadorias em 1946. Hoje em dia, a Transportes Paulo Duarte é uma das maiores empresas nacionais de transporte rodoviário de mercadorias e foi também uma das primeiras a internacionalizar-se. Um ano depois de chegar à empresa, o actual presidente da Antram abria a primeira filial em Espanha. Actualmente, a empresa tem uma frota de 1179 camiões, factura 50 milhões de euros, tem 730 colaboradores, dos quais 615 são motoristas. O gestor foi recentemente reconhecido como um dos 40 Líderes Empresariais do Futuro, uma iniciativa do Fórum de Administradores e Gestores de Empresas e do jornal Expresso, ficando na 15.ª posição.

Gustavo Paulo Duarte é presidente da maior associação de empresas de transporte público rodoviário de mercadorias, a Antram, há já cinco anos e foi ele quem esteve na passada terça-feira, juntamente com o vice-presidente, Pedro Polónio, e a jurista da associação, Ana Souta, a negociar com os representantes do sindicato. Foi com a sua direcção que a Antram conseguiu chegar a um acordo para celebrar um contrato colectivo de trabalho com a federação do sector, a Fectrans, afecta à CGTP. O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) não está filiado nesta federação, assim como também não está o Sindicado Independente de Motoristas de Mercadorias. Nas últimas semanas, a Antram tem estado envolvida em três frentes de negociação, com cada uma das estruturas: Fectrans, SMMP e SIMM.

Pedro Pardal Henriques

O advogado que representa sindicalistas e já esteve ligado a empresas de trabalho temporário

Pedro Pardal Henriques nunca foi motorista, nem circula normalmente em camiões. É advogado e foi nessa qualidade que assumiu a presidência da assembleia geral da Associação de Motoristas de Matérias Perigosas, fundada em 2017. Esta associação transformou-se em sindicato já em Janeiro deste ano, com Francisco São Bento na presidência – ele, sim, com uma empresa de transportes de matérias perigosas. Pardal Henriques é o vice-presidente e tem sido ele o estratego desta luta dos motoristas que não aceitam trabalhar com salários base de 630 euros para fazer turnos e horas extraordinárias num sector de tanta responsabilidade.

Pedro Pardal Henriques não começou a sua actividade profissional na advocacia – aliás, tirou o curso na Universidade Lusófona do Porto em 2010, fez estágio profissional em 2015, e inscreveu-se na Ordem dos Advogados apenas em 2017. Antes de ser advogado, Pardal Henriques esteve na Born2score, uma empresa que aparece certificada e especializada na prestação de serviços de medicina do trabalho a empresas de trabalho temporário. De acordo com um perfil publicado no Diário de Noticias, Pardal Henriques é também muito conhecido junto da comunidade portuguesa da Côte d’Azur, em França, mas não pelas melhores razões.

O advogado chegou a fazer parte da Câmara de Comércio e Indústria Franco-Portuguesa na região de Provence-Alpes-Côte d'Azur, uma entidade reconhecida pela Rede das Câmaras de Comércio para ajudar portugueses a investir em França. De acordo com o Diário de Noticias, o advogado terá alegadamente falhado compromissos, jurídicos e de negócios. Tem um escritório aberto em Lisboa em nome da sociedade de advogados a que pertence, a International Lawyers Associated.

Guilherme Dray

O homem que já foi chamado três vezes

Pedro Nuno Santos, o ministro das Infra-estruturas, não tinha uma relação especial com o homem que agora é o seu braço direito e a sua “cara” nas negociações entre camionistas e patrões. Guilherme Dray, advogado especialista em direito do trabalho, tem sido um recurso usado por este Governo, mas não só, para apagar fogos quando em causa estão relações entre trabalhadores e patrões.

Antes de ser chamado por Pedro Nuno Santos, naquela madrugada que resolveu, num primeiro momento, a crise dos combustíveis, já Guilherme Dray tinha sido aparecido do lado do Governo para apagar outros fogos. Três, no total, com este Governo.

O primeiro foi sobre a sua área de especialidade: o ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Vieira da Silva, chamou-o para ser o coordenador científico do Livro Verde das Relações Laborais, que serviu de base às alterações às alterações que o Governo quer fazer na legislação laboral. É não só a sua área de trabalho como tem sido parte activa nas mudanças que a lei sofreu. Apesar de socialista, chegou a fazer parte da comissão de jurisdição do partido, o currículo na área laboral fez com que fosse chamado para ser membro da comissão que fez o Código do Trabalho de 2003, quando Luís Pais Antunes era secretário de Estado do Trabalho e Bagão Félix o ministro.

A segunda vez que foi chamado, já foi no papel de negociador. Ana Paula Vitorino recorreu ao especialista em direito do trabalho para mediar as negociações com os estivadores do Porto de Setúbal. Foi este papel que o levaria à terceira intervenção, como o negociador do Governo para resolver o conflito entre o Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) e a Associação Nacional de Transportes Públicos Rodoviários (Antram).

A sua actuação na mesa das negociações é apreciada dentro do ministério de Pedro Nuno Santos. Foi aliás, Dray que gizou o acordo a que chegariam sindicato e patrões na noite que terminou a primeira greve dos motoristas, tal como o PÚBLICO escreveu.

Aliás, além das questões laborais, a área dos transportes não é estranha ao escritório do advogado, o escritório Macedo Vitorino & Associados. Ainda este ano, o escritório de Guilherme Dray foi contratado pela Autoridade da Mobilidade e dos Transportes para apoiar juridicamente no apuramento de “eventuais falhas de mercado ou de Estado” que levem a apresentar alterações ao regime jurídico do contrato de transporte rodoviário nacional de mercadorias e também em matérias relacionadas com transporte rodoviário de passageiros.

A ligação de Dray à política vem de trás. O percurso do professor da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa fez-se sobretudo na área da legislação laboral, mas na política, começou como adjunto de José Sócrates quando este estava no Ministério do Ambiente. Depois, foi chefe de gabinete do ministro das Obras Públicas, Mário Lino, e daí transitaria para chefe de gabinete de José Sócrates. Por causa da ligação próxima ao ex-primeiro-ministro, chegaria a figurar entre os suspeitos da Operação Marquês, mas não chegou sequer a ser constituído arguido.