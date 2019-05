Corrêa de Aguiar e Caldeira Cabral nomeados para supervisão dos seguros

O Governo de António Costa nomeou nesta quinta-feira a antiga secretária de Estado da Segurança Social do executivo de Durão Barroso, Margarida Corrêa de Aguiar, como presidente do conselho de administração da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões.

Para a administração entra também, como vogal, o ex-ministro da Economia do actual executivo de Costa, Manuel Caldeira Cabral. O regulador era até agora liderado por José Almaça e tinha como vogal Maria de Nazaré Barroso.

As escolhas, já conhecidas, foram confirmadas pelo Conselho de Ministros desta quinta-feira, depois de a Comissão de Recrutamento e Seleção da Administração Pública (Cresap) ter emitido o seu parecer e depois do relatório da comissão da Assembleia da República.

Em comunicado, o Governo afirma que “a idoneidade, competência técnica, aptidão, experiência profissional e formação adequadas dos designados são reconhecidas pelo parecer da Comissão de Recrutamento e Seleção da Administração Pública (Cresap) e pelo relatório” da comissão parlamentar.

Especialista nas áreas das finanças e gestão de riscos financeiros, a ex-secretária de Estado de Bagão Félix, Margarida Corrêa de Aguiar, é consultora do Banco de Portugal, onde, de 1993 a 2002, antes de ir para o Governo, foi administradora delegada da Sociedade Gestora do Fundo de Pensões do banco central. Actualmente, preside à Cidadania Social – Associação para a Intervenção e Reflexão de Políticas Sociais.

Caldeira Cabral era até agora deputado do grupo parlamentar do PS, lugar a que regressou depois deixar de ser ministro da Economia na remodelação governamental decidida por António Costa em Outubro. Professor de Economia da Universidade do Minho, Caldeira foi um dos 12 economistas que, sob coordenação de Mário Centeno, elaboraram em 2015 o programa económico do PS para as legislativas desse ano.