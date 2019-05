Governo em campo para evitar nova greve de motoristas de combustíveis

O Governo de António Costa tem estado em contacto com o Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) e a Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) depois de os motoristas decidirem avançar para uma nova greve a partir de 23 de Maio, três dias antes das eleições europeias.

O pivot tem sido o ministro das Infraestruturas e Habitação, Pedro Nuno Santos, o governante que mediou as conversações que permitiram por fim à última paralisação. Questionado pelo PÚBLICO, fonte do gabinete de Pedro Nuno Santos confirmou que o executivo “está em contacto e continuará os esforços para que as partes se entendam e a greve seja desconvocada”.

Se ainda há dois dias o SNMMP dizia, pela voz do seu vice-presidente, o advogado Pedro Pardal Henriques, haver “boa vontade de todas as partes” para um pré-acordo de paz por 30 dias, os sinais mudaram menos de 24 horas depois (nesta quarta-feira) quando a Antram emitiu um comunicado que o sindicato viu como uma afronta aos princípios da boa-fé negocial.

A intenção de avançar para nova paralisação foi confirmada na quarta-feira pelo vice-presidente da estrutural sindical, Pedro Pardal Henriques, depois de os representantes das empresas terem anunciado que o sindicato deixara cair a reivindicação de 1200 euros de salário-base exigido inicialmente, para aceitar um valor de 700 euros.

As partes estiveram reunidas na terça-feira à noite no Ministério das Infra-estruturas e Habitação. Foi uma segunda ronda negocial que parecia ter permitido o acordo de paz mas que entretanto conheceu uma reviravolta ainda sem desfecho conhecido.