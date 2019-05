Deco “está totalmente contra” pagamento de operações no Multibanco

A Deco “está totalmente contra a cobrança de comissões nas operações realizadas através das caixas automáticas”, vulgarmente designadas de caixas Multibanco (marca registada da SIBS, gestora da rede). A reacção da associação de defesa do consumidor, pela voz do economista da Vinay Pranjivan, acontece depois dos presidentes de vários bancos terem defendido que as operações nas caixas automáticas devem ser pagas ou ter critérios uniformes em toda a zona euro.

