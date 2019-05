Rafa renova com Benfica por mais três anos

Rafa Silva tem acordo com o Benfica para renovar contrato por mais três anos, disse o empresário do avançado, António Araújo, à TSF e confirmou o PÚBLICO junto de fonte oficial do clube.

O entendimento foi alcançado esta quarta-feira.

“O acordo foi alcançado, era o que o clube e o Rafa pretendiam. O que eu posso dizer é que o jogador está feliz, o clube também ficou satisfeito e vamos em frente, caminhar pelo menos mais cinco anos: eram dois, agora com mais três são cinco”, disse o empresário do jogador.

Rafa Silva estava a dois anos de terminar o actual contrato.