Hugo Miguel arbitra Rio Ave-Benfica e Carlos Xistra dirige Nacional-FC Porto

O árbitro Hugo Miguel vai dirigir o jogo Rio Ave-Benfica, da 33.ª jornada e penúltima jornada da I Liga de futebol, no qual a equipa lisboeta poderá sagrar-se campeã, em função também do resultado do FC Porto.

De acordo com a informação divulgada esta quinta-feira pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), o juiz da Associação de Futebol de Lisboa terá o colega Luís Godinho na função de videoárbitro no jogo de encerramento da ronda, marcado para domingo, com início às 20h, em Vila do Conde, no recinto do sétimo posicionado na prova.

O FC Porto, campeão em título e actual segundo classificado do campeonato, com menos dois pontos do que o rival lisboeta, desloca-se no mesmo dia ao estádio do Nacional, penúltimo colocado, em jogo que será arbitrado por Carlos Xistra, da Associação de Futebol de Castelo Branco, com António Nobre como videoárbitro, tendo início marcado para as 17h30.

A recepção do Sporting, terceiro posicionado, ao Tondela, 16.º e antepenúltimo, no sábado, será dirigida por Tiago Martins, enquanto a visita do Sporting de Braga, quarto da tabela, ao reduto do Boavista, 11.º, terá André Narciso como árbitro.

Lista de árbitros nomeados para os restantes jogos da 33.ª jornada da I Liga Desp. Aves - Moreirense: João Capela Santa Clara - CD Feirense: João Malheiro Pinto Portimonense - Marítimo: Cláudio Pereira V. Guimarães - Belenenses SAD: Hélder Malheiro Desp. Chaves - Vitória FC: Artur Soares Dias