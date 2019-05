Federer entrou em pânico mas saiu com a 1200.ª vitória

1200! É o número de encontros ganhos por Roger Federer no circuito ATP, juntando-se a Jimmy Connors (1274) como os dois únicos tenistas a contabilizarem tantas vitórias na Era Open. Mas não foi fácil chegar a este número no Mutua Madrid Open, já que o seu adversário, Gael Monfils, liderou o set decisivo por 4-1 e, a 6-5, dispôs de dois match-points. Apesar do pânico, Federer veio à rede e com uma forte direita anulou as oportunidades do francês para, pela primeira vez desde Junho de 2015, chegar aos quartos-de-final de um torneio em terra batida.

“Senti que tinha mais hipóteses na rede do que no fundo do court, por isso foi um acto de desespero, de pânico. Estava muito nervoso, por isso achei que era melhor ir à rede e correu bem”, explicou o suíço de 37 anos, após sair do court Manolo Santana, com uma vitória, por 6-0, 4-6 e 7-6 (7/3).

Monfils foi o quinto jogador na história a ganhar o segundo set depois de sofrer uma zerada na partida inicial e o primeiro desde 2006. Mas foi Federer a manter o registo imaculado de 87 encontros ganhos sempre que vence um set por 6-0.

Nos quartos-de-final, o número três mundial vai defrontar Dominic Thiem (5.º), recente campeão em Barcelona, que eliminou Fabio Fognini (12.º), por 6-4, 7-5.

Nos outros “quartos”, Novak Djokovic, que bateu Jérémy Chardy (47.º), por 6-1, 7-6 (7/2), vai encontrar Marin Cilic (11.º); Alexander Zverev (4.º) tem duelo marcado com o campeão do Millennium Estoril Open, Stefanos Tsitsipas (9.º); e Rafael Nadal (2.º) que encerrou a jornada eliminando Frances Tiafoe (37.º), por 6-3, 6-4, defronta Stan Wawrinka (34.º) – que ainda não sofreu um break nas três rondas que já ultrapassou e nesta quinta-feira afastou Kei Nishikori (7.º), por 6-3, 7-6 (7/3).

Na prova de pares, João Sousa e o argentino Guido Pella garantiram a presença nas meias-finais de pares, ao derrotarem a segunda melhor dupla do torneio, formada pelo polaco Lukasz Kubot e o brasileiro Marcelo Melo, com um duplo 6-2. Amanhã, Sousa e Pella vão discutir um lugar na final com o austríaco Thiem e o argentino Diego Schwartzmann – ao lado de quem, Sousa chegou aos “quartos” em Monte Carlo.

A prova feminina ficou sem o concurso da número um mundial, Naomi Osaka. A japonês foi afastada pela suíça Belinda Bencic (18.ª) que somou a quinta vitória sobre um top-5 este ano e a segunda consecutiva sobre a líder do ranking, ao fim de mais de duas horas de jogo: 3-6, 6-2 e 7-5.