Arsenal é o primeiro finalista da Liga Europa

O Arsenal é o primeiro finalista conhecido da Liga Europa. Depois de terem triunfado há uma semana por 3-1 em casa no jogo da primeira mão, os “gunners” foram ao Mestalla derrotar o Valência por 2-4 para acrescentar mais uma final europeia ao seu historial e ao currículo do seu treinador, Unai Emery, triplo vencedor da competição com o Sevilha.

A precisar de uma reviravolta épica à imagem do que conseguiram Liverpool e Tottenham na Liga dos Campeões, o Valência, com o português Gonçalo Guedes a titular, fez o 1-0 logo aos 11’, por Kevin Gameiro, mas o Arsenal conseguiu a reviravolta graças aos golos de Aubameyang (17') e Lacazette (50'). O internacional francês da equipa “che” ainda nivelou o resultado aos 58’, mas Aubameyang encarregou-se de destruir as esperanças do Valência com mais dois golos, aos 69’ e aos 88’.

Esta será a sexta final europeia do Arsenal e uma oportunidade para conquistar o seu segundo troféu, depois de ter vencido a Taça das Taças de 1994 numa final frente ao Parma. Antes dessa vitória, já havia perdido a final desta mesma competição em 1980 frente ao Valência e, depois, foi finalista vencido por mais uma vez na Taça das Taças (1995), uma vez na Taça UEFA (2000) e uma vez na Liga dos Campeões (2006).

O outro participante na final que está marcada para Bacu, a 29 de Maio, sairá do confronto entre Chelsea e Eintracht Frankfurt. Depois de um empate (1-1) na primeira mão, o jogo em Stamford Bridge teve o mesmo resultado ao fim dos 90 minutos e foi para prolongamento.