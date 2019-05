Quem quer saber da performance de Nástio Mosquito em Veneza?

Nástio Mosquito, o músico e artista plástico luso-angolano que recentemente se fixou em Lisboa, salvou as artes plásticas nacionais de estarem totalmente ausentes do programa delineado pelo curador internacional da 58.ª Bienal de Arte de Veneza, Ralph Rugoff, nos primeiros dias do evento, destinados a visitantes profissionais como coleccionadores, directores de museu, críticos de arte ou jornalistas, antecedendo a inauguração oficial desta quinta-feira.

