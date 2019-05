Europa Cinemas: “Queremos trazer a cidade para dentro do cinema”

Das decisões de alto nível ao impacto no nosso quotidiano, neste programa falamos sobre a Europa que Conta, no âmbito da série especial do PÚBLICO que procura saber como as decisões tomadas em Estrasburgo e Bruxelas têm impacto na vida diária dos cidadãos europeus.

No penúltimo episódio do programa A Europa que Conta, explicamos em que consiste a rede Europa Cinemas, uma constelação com quase 30 anos apoiada pelo programa Creative Europe. Quase 3 mil ecrãs em mais de mil cinemas de 677 cidades, localizados em 44 países europeus. Em Portugal, são oito cinemas em quatro cidades que recebem este incentivo para a divulgação de produção europeia: quatro cinemas em Lisboa, dois no Porto, um em Cascais e um em Setúbal.

A jornalista Aline Flor foi ouvir os responsáveis por dois destes espaços: Pedro Borges (Midas Filmes), do Cinema Ideal, em Lisboa, e Arménio Santos (Nitrato Filmes), do Cinema Trindade, no Porto.

Na página especial A Europa que conta, explore a infografia de Rita Marques Costa sobre a cultura em Portugal e leia ainda as reportagens de Joana Amaral Cardoso sobre o impacto do “Brexit” e como o sector cultural se está a preparar para a saída do Reino Unido da UE.

Esta quinta-feira, contamos consigo para acompanhar a conferência final do projecto A Europa que conta, que vai reunir os números dois das listas dos cinco principais partidos portugueses para responder a questões colocadas por um painel de jovens sobre o que querem destas Eleições Europeias.

Descubra outros podcasts do PÚBLICO em publico.pt/podcasts.​

Este programa teve o apoio do Parlamento Europeu.