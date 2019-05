A escultura de Leonor Antunes transfigurou um palácio em Veneza

Leonor Antunes tirou candelabros e cortinados, escondeu pinturas, fechou algumas salas, à procura do ambiente certo para instalar as suas esculturas. Para uma artista que costuma fazer arte a pensar no espaço para o qual é criada, o facto de não ter podido escolher o pavilhão onde Portugal se instalou em Veneza trouxe algumas dificuldades acrescidas. Mas esta quinta-feira essa “luta” com o Palácio Giustinian Lolin, que já tinha sido alugado há um ano para a representação nacional na Bienal de Arquitectura, foi dada como ganha, com várias das pessoas que assistiram à inauguração a classificarem a exposição como “irrepreensível” ou “extraordinária”.

