A odisseia de um poeta vadio

Com as suas paisagens da Florida, entre Miami e as Keys, The Beach Bum é como um lado B para Spring Breakers, o anterior filme de Harmony Korine. Um lado B “conceptual”, que vai pelo caminho contrário do lado A: se, fiel à sua predilecção por figuras monstruosas, Korine filmara em Spring Breakers os monstros do conformismo (as adolescentes fotocopiadas umas das outras, por sua vez fotocopiadas dos estereótipos da predominante cultura teen americana), em The Beach Bum filma um monstro do inconformismo e de uma espécie de contracultura, nada predominante.

Continuar a ler