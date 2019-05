A portuguesa Zippy está no kit de maternidade que chega às famílias finlandesas

Todos os anos, as grávidas finlandesas recebem gratuitamente um kit de maternidade. Nele, estão artigos de higiene, brinquedos, lençóis e roupa de bebé. A própria caixa de cartão que alberga o kit pode ser utilizada como cama durante os primeiros meses de vida do bebé. Há quatro bodies nesta oferta que são da portuguesa Zippy (da Sonae, tal como o PÚBLICO).

A iniciativa surgiu em 1938 para promover a saúde materna e infantil já que após a Primeira Guerra se verificou um declínio populacional, o que despoletou a necessidade de aumentar a taxa de natalidade. Inicialmente, este kit (Äitiyspakkaus, em finlandês) destinava-se a famílias com baixo rendimento, mas a partir de 1949 passou a ser entregue a todas as grávidas que visitassem um médico ou clínica pré-natal antes do final do quarto mês da gravidez.

O kit, com 63 artigos diferentes, é entregue às famílias pela Kela, a agência de segurança social finlandesa, e o seu conteúdo é actualizado anualmente, informa a Zippy em comunicado. Este ano, a iniciativa chega a 40 mil famílias e participam no kit várias marcas entre as quais a portuguesa, que se associa com a distribuição de 160 mil peças de roupa para os primeiros tempos do bebé.

A iniciativa está a espalhar-se por todo o mundo e países como Inglaterra, Suécia e Estados Unidos já criaram programas semelhantes. Ao que o PÚBLICO conseguiu apurar, Portugal não tem projectos idênticos no plano nacional. Ainda assim, há marcas ligadas à puericultura que apoiam hospitais e clínicas que posteriormente distribuem os artigos oferecidos pelos serviços de obstetrícia quando os bebés nascem. Por exemplo, segundo fonte do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central, do qual faz parte a Maternidade Alfredo da Costa, a Chicco é uma das marcas que chega às mães e aos recém-nascidos.