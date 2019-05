PSD quer explicações do Governo sobre alegadas mortes de doentes com cancro “sem tratamento”

O PSD quer ouvir no Parlamento a ministra da Saúde e as administrações do Instituto Português de Oncologia (IPO) e do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) sobre casos de doentes oncológicos que terão morrido “sem tratamento” por constrangimentos financeiros.

A denúncia foi feita pelo deputado social-democrata Cristóvão Norte, noticiada pela Rádio Renascença e pelo Correio da Manhã, e que foi repetida esta quarta-feira, em conferência de imprensa, no Parlamento.

De acordo com o deputado eleito pelo círculo de Faro, há, pelo menos, cinco casos em Portimão e “um número indeterminado” em Faro de doentes oncológicos já diagnosticados e que necessitariam de uma análise realizada no IPO para que lhes fosse aplicada a terapêutica.

“Durante quatro meses, entre Dezembro de 2018 e Março de 2019, tal não sucedeu, ou nos casos em que essas análises vieram a ser feitas, foi só depois de pedidos insistentes dos médicos e perante o desespero das famílias”, afirmou. Segundo Cristóvão Norte, “morreram pessoas sem conhecer o resultado das análises e sem terem direito a qualquer tratamento”.

Segundo o deputado, as análises não chegaram a tempo e atrasaram ou impediram o início dos tratamentos. “Segundo aquilo que foi possível apurar, o IPO rejeitou a realização atempada das análises, pois não tinha sido emitido o termo de responsabilidade”, uma garantia de pagamento dada pelo hospital, adiantou ainda Cristóvão Norte à Renascença.

A preocupação é corroborada pelo bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, que, ainda assim, diz não ter recebido qualquer queixa: “Quando um doente tem uma doença oncológica e precisa de fazer um determinado tipo de estadiamento para decidir qual o melhor tratamento e isso é atrasado… é uma situação complicada”, afirma.

Uma “cruel desumanização”

Cristóvão Norte diz ter “provas concludentes destes factos” e diz que apresentará o caso à Procuradoria-Geral da República “para que avalie em que medida deve ou não proceder à abertura de um inquérito para apurar responsabilidades”. E considera que tal representa “uma flagrante violação dos direitos” dos cidadãos e “uma cruel desumanização” do Serviço Nacional de Saúde.

Por outro lado, o grupo parlamentar do PSD entregou na comissão parlamentar de Saúde um requerimento para que sejam ouvidos, “com carácter de urgência”, a ministra da Saúde, Marta Temido, e as administrações do IPO e do CHUA.

“Não excluímos neste momento que esta circunstância tenha tido lugar exclusivamente no Algarve, mas não excluímos que possa haver um número muito maior de casos”, alertou, apontando que as explicações que obteve do CHUA se prendem com constrangimentos financeiros que o impediram de emitir a nota de encomenda que estabelece a garantia de pagamento da análise, o que levou o IPO a rejeitar os pedidos.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Se houver mais instituições que se encontram em situação financeira limite — e sabemos que no caso da saúde a desorçamentação com este Governo tem sido um facto incontroverso — o que pode estar em causa não é exclusivamente o Algarve”, acrescentou.

O deputado, que esteve acompanhado na conferência de imprensa pelo coordenador da bancada para os Assuntos de Saúde, Ricardo Baptista Leite, disse ainda que, em audição parlamentar em 27 de Março, Marta Temido reconheceu a existência de um caso e o secretário de Estado da Saúde de dois. “A informação é absolutamente fidedigna e impõe-se que o Governo assuma responsabilidades”, defendeu.

Nesta quarta-feira, a ministra Marta Temido diz que pediu esclarecimentos sobre o caso. “Neste momento vou contactar os dois hospitais para perceber em concreto o enquadramento do caso”, disse à Renascença.