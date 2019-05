Jovem seminua encontrada junto ao Queimódromo no Porto

Uma jovem com cerca de 20 anos foi encontrada seminua e aparentemente embriagada numa zona de vegetação, lateral ao Queimódromo, junto à Circunvalação, no Porto, na manhã desta quarta-feira. Por mostrar sinais de provável agressão e haver suspeitas de violação, a mulher foi transportada para o Hospital de Pedro Hispano, em Matosinhos.

O alerta foi dado por dois cidadãos que, por volta das 6h se aperceberam da presença da mulher. Fonte da PSP indica que foi chamado um carro-patrulha ao local, tendo a jovem sido conduzida ao hospital, para realizar exames, a fim de se verificar o que é considerado um cenário provável de violação.

Apesar de se encontrar desorientada, a jovem já foi identificada e estará acompanhada por familiares.

Desde sábado que está a decorrer a Queima das Fitas na cidade do Porto, com o Queimódromo a concentrar os concertos que marcam as noites da celebração académica. Terça-feira foi o dia do cortejo, com os estudantes a percorrerem várias ruas do centro da cidade durante toda a tarde e até depois das 23h.

Não há, para já, confirmação se a jovem será estudante ou se estaria a participar na Queima das Fitas ou, sequer, se houve, efectivamente, uma agressão sexual. Contudo, o presidente da Federação Académica do Porto (FAP), João Pedro Videira, diz ao PÚBLICO que, a confirmar-se a violação, é “lamentável”. “Não temos informações além das que estão na comunicação social, e que apontam para um local fora do recinto. Lamentamos, caso tenha acontecido uma agressão, independentemente de envolver a Queima das Fitas. Não podemos ser tolerantes com este tipo de comportamento e temos feito um trabalho com as forças de segurança e a câmara municipal e outras entidades, no sentido de proporcionar uma queima mais segura, mais confortável, para que as pessoas se possam divertir com toda a dignidade que merecem”, diz.