Termómetros chegam aos 35 graus no domingo

Depois de uma semana de chuva, o céu limpo e o calor regressam em força. De acordo com a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, as temperaturas altas regressam a todo o país no fim-de-semana. No domingo, os termómetros vão mesmo ultrapassar os 30 graus. Em Santarém e Évora, a temperatura máxima atingirá os 35 graus.

De acordo com os dados do IPMA, a temperatura média semanal vai estar acima do normal até domingo, em especial para as regiões do Centro e Sul. Já a partir de segunda-feira, os valores acima do normal estendem-se a “todo o território”. As altas temperaturas chegam às regiões do interior a partir de dia 20.

No Norte do país, o fim-de-semana arranca com o regresso de céu pouco nublado e de temperaturas superiores aos 20 graus. No domingo, a temperatura sobe até aos 28 graus, com o céu totalmente limpo. A temperatura manter-se-á ao longo da semana, com uma ligeira descida a partir de quarta-feira, dia em que regressam as nuvens —, mas não a chuva.

No Centro do país, em Coimbra, as máximas vão ultrapassar os 30 graus. Domingo será o dia mais quente, com as temperaturas mínimas a rondarem os 13 graus durante toda a semana. Até quarta-feira, as máximas mantêm-se próximas dos 30 graus, com uma ligeira descida a partir de quinta-feira.

Em Lisboa, as temperaturas mínimas rondaram os 17 graus a partir do fim-de-semana. Já a partir de domingo, as temperaturas sobem para os 34 graus. Durante o resto da semana, o calor mantém-se até quarta-feira.

A Sul, onde a chuva não chegou esta semana, a temperatura começa a subir logo no sábado, mantendo-se acima dos 25 graus até sexta-feira da próxima semana.

Na Madeira, as temperaturas estão mais moderadas, com as máximas a não ultrapassarem os 25 graus e sem abertas.

Já nos Açores, a chuva continua durante o fim-de-semana. No domingo, a temperatura máxima não ultrapassará os 19 graus e a precipitação continuará durante toda a semana.