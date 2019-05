E se um juiz mandasse serrar as pernas da cadeira de um procurador?

Com 62 anos e uma carreira feita sobretudo no Norte do país, José Sousa Lameira viu-se-lhe colar um rótulo de conservadorismo de que não se consegue livrar. Mas o que o irrita de sobremaneira é que os colegas que o apodam de retrógrado o identifiquem como sendo “noronhista”, uma expressão que no universo judiciário português remete para o ex-presidente do Supremo Tribunal de Justiça Noronha do Nascimento. Já o negou, já o renegou, mas isso não impede que o continuem a associar a uma figura que gera controvérsia na justiça nacional. “Já disse que não, que não sou mais próximo dele do que de outras pessoas”, exaspera-se quando lho perguntam. “Fizemos parte da mesma lista [para o Conselho Superior da Magistratura] em 2001, mas depois ele seguiu a vida dele e eu a minha”. O juiz garante, de resto, que não faz fé em nenhuma das tendências existentes na magistratura: “Sou independente de partidos, de interesses e de grupos”.

