Prazos, números e votos à distância. Uma guia para perceber as eleições europeias

No próximo dia 26 de Maio, os portugueses votam nas eleições europeias, que irão eleger os portugueses que representarão o país no Parlamento Europeu.

Para quem vota pela primeira vez ou para quem se encontra deslocado do seu local de recenseamento, o PÚBLICO reuniu um conjunto de informações sobre números e prazos a conhecer.

O que é preciso para poder votar?

Ter 18 anos;

Ser português ou estrangeiro recenseado;

Levar o cartão de cidadão ou outro documento oficial com uma fotografia actualizada (como passaporte ou carta de condução).

Como sei onde posso votar?

Consulte o seu local de voto em www.recenseamento.mai.gov.pt;

Envie um SMS para o 3838 com RE (espaço) nº de CC/BI (espaço) data de nascimento (AAAAMMDD). Exemplo: RE 1444880 19930607);

Pergunte na sua junta de freguesia.

Não vou estar no meu local de voto no dia 26 de Maio. O que faço?

Pode votar antes, no dia 19 de Maio, num distrito à sua escolha; Para cada distrito, o local de voto é só um: a câmara municipal do distrito em questão; Para o conseguir, terá de pedir voto antecipado entre 12 a 16 de Maio, indicando o distrito onde estará a votar.

Como posso pedir para votar antecipadamente?

Existem duas formas de o fazer. Pode fazê-lo em www.votoantecipado.mai.gov.pt ou via postal.

Deixamos alguns exemplos:

Em Coimbra , é possível votar (mediante inscrição entre o dia 12 e 16 de Maio) nos Paços do Município de Coimbra, na praça 8 de Maio.

, é possível votar (mediante inscrição entre o dia 12 e 16 de Maio) nos Paços do Município de Coimbra, na praça 8 de Maio. Em Évora , a votação pode ser feita nos Paços do Concelho, na praça do Sertório.

, a votação pode ser feita nos Paços do Concelho, na praça do Sertório. Os eleitores que estejam em Braga, poderão votar na câmara de Braga, na praça do Município.

Veja os restantes aqui.

Sou português, mas estou no estrangeiro. Como posso votar?

Para votar no estrangeiro existem algumas condicionantes a ter em conta.

Estar no estrangeiro a cumprir funções públicas ou privadas (estar de férias não permite votar a partir de um país estrangeiro, mesmo que o destino seja um dos países da União Europeia);

Estar no estrangeiro em representação oficial de selecção nacional numa competição organizada por uma federação desportiva dotada de estatuto de utilidade pública desportiva;

numa competição organizada por uma federação desportiva dotada de estatuto de utilidade pública desportiva; Se for estudante, investigador, docente e bolseiro de investigação numa instituição de ensino superior, unidade de investigação ou equiparada reconhecida pelo ministério competente;

numa instituição de ensino superior, unidade de investigação ou equiparada reconhecida pelo ministério competente; Se for um doente sujeito a tratamento no estrangeiro;

sujeito a tratamento no estrangeiro; Se vive ou acompanha os eleitores mencionados nos pontos anteriores.

Caso cumpra uma das condições acima referidas, deve apresentar-se nas representações diplomáticas, consulares ou nas delegações externas das instituições públicas portuguesas, previamente definidas pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Posso votar pela Internet?

Não. O voto é exercido presencialmente.

Posso votar por correspondência?

Não. O voto é exercido directa e presencialmente pelo eleitor no dia das eleições.

Sou estrangeiro e moro em Portugal. Posso votar?

Também poderá votar, desde que esteja recenseado. Poderá ainda votar se a sua nacionalidade for de um dos 28 países da União Europeia e tenha escolhido votar nos deputados de Portugal

Votar no Parlamento Europeu. Para quê?

O Parlamento Europeu é o único órgão da União Europeia que resulta de eleições directas. É representado por 751 deputados dos 28 Estados-membros da União Europeia. Portugal elege 21 deputados. Os deputados ao Parlamento Europeu são eleitos de cinco em cinco anos.

As discussões que acontecem no Parlamento Europeu têm depois impacto no combate ao desemprego jovem, na garantia de privacidade, na protecção do ambiente e até em chamadas telefónicas mais baratas com contratos mais claros. É também o Parlamento que, juntamente com o Conselho, aprova o orçamento anual da União Europeia.

Pode consultar exemplos concretos do que o Parlamento Europeu tem feito com impacto na vida dos cidadãos, não só a nível nacional, mas também a nível regional (veja o exemplo de projectos europeus na região Centro) no portal do Parlamento Europeu.

Quantos deputados ao Parlamento Europeu elege cada país?

A distribuição de lugares está estabelecida nos tratados europeus e tem em conta a dimensão da população de cada país, com os países de menor dimensão obtendo mais lugares do que a estrita proporcionalidade implicaria. O número varia entre seis deputados para países como Malta, Luxemburgo e Chipre e 96 deputados para a Alemanha (país que elege mais deputados).

Como são formados grupos políticos no Parlamento Europeu?

Apesar de serem eleitos nacionalmente, os deputados têm assento em grupos políticos, com base numa plataforma e numa identidade partilhadas. As normas parlamentares exigem que cada grupo tenha um mínimo de 25 deputados e represente, pelo menos, um quarto dos Estados-membros da UE. Os partidos políticos nacionais confirmam, geralmente, a sua pertença a um grupo existente, ou a sua intenção de constituir ou aderir a um novo grupo, no início das eleições e, muitas vezes, fazem campanha juntos (pelo menos até certo ponto).

Actualmente existem oito grupos no Parlamento Europeu. Veja a distribuição dos deputados que optaram por se juntar a uma família política.

PPE - Grupo do Partido Popular Europeu — 213 deputados

S&D Aliança dos Socialistas e Democratas Progressistas —190 deputados

ECR Reformistas e Conservadores Europeus — 46 deputados

ALDE Grupo da Aliança dos Democratas e Liberais pela Europa — 64 deputados

GUE/NGL Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde — 42 deputados

G-EFA Grupo dos Verdes/Aliança Livre Europeia — 52 deputados

EFDD Grupo Europa da Liberdade e da Democracia Direta — 38 deputados

ENL Grupo Europa das Nações e da Liberdade — 65 deputados

E depois de eleitos?

Na primeira sessão plenária, os eurodeputados elegem um novo presidente do Parlamento Europeu. O novo Parlamento trata depois de escolher o novo presidente da Comissão Europeia e, posteriormente, examinará e aprovará o conjunto da Comissão.

