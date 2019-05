Todos contra a “crise política artificial” de Costa e os números de Centeno

Depois de o PS ter ficado sozinho nas votações na comissão de Educação sobre os professores, foi sozinho que continuou nas declarações políticas desta quarta-feira à tarde no plenário, com a agravante de ter que ouvir também as críticas de todos os partidos ao primeiro-ministro, acusado de ter criado uma “crise política artificial” ao ameaçar demitir-se. Porém, aquilo a que se assistiu no plenário foi uma espécie de “todos contra todos”.

O tema dos professores foi trazido logo pelo bloquista Pedro Filipe Soares, que acusou o Governo de “puro jogo político” e de “manipulação” ao criar uma “crise política artificial” por uma “febre” e “ambição de uma maioria eleitoral”. O centrista Nuno Magalhães apontou a “farsa” e “mentira” de Costa que “chantageou” o Parlamento.

Pedro Filipe Soares citou os dados da UTAO – Unidade Técnica de Apoio Orçamental que “mostram como Centeno montou o guião financeiro da crise artificial baseada e mentiras”, incluindo a inflação dos números, a confusão entre valores líquidos e ilíquidos, sem prever os descontos, e um calendário errado.

O bloquista insistiu que a medida “tem impacto zero no OE2019”, acusou Rui Rio de “contradições” por dizer que nada foi aprovado, e Assunção Cristas de fazer uma “cambalhota” por ter feito há pouco uma moção de censura e agora ajudar o Governo.

O socialista Fernando Rocha Andrade tem uma avaliação oposta sobre o relatório da UTAO que, garante, diz mesmo que a aprovação do diploma dos professores “terá impactos orçamentais que não estão acautelados nas projecções do Programa de Estabilidade”, e que só em relação aos professores a despesa bruta é de 564 milhões de euros. E quando o resto das carreiras exigirem o mesmo, a despesa será de 800 milhões de euros anuais. “O primeiro-ministro não fez uma crise artificial; apenas tentou impedir este Parlamento de cometer uma irresponsabilidade.”

Na resposta, Pedro Filipe Soares insistiu que a UTAO diz que as contas do ministro das Finanças “são uma aldrabice” – Rocha Andrade gritou-lhe que estava a ser “aldrabão” – e acusou o ex-secretário de Estado a analisar os números à sua maneira, “como fazia José Sócrates”.

O líder da bancada do CDS-PP classificou a posição do PS de “hipócrita” por dizer que quer pagar mas não dizer quando ou como; a do PSD e CDS é “moderada” por reconhecerem o princípio do impacto financeiro; e a “posição irresponsável do BE” que quer dar “tudo a todos, ao mesmo tempo e já”. Pedro Filipe Soares recusou que o Bloco tenha feito “ziguezagues”, disse que “a cambalhota da sala é do PSD e CDS” e desafiou o CDS: “Se não foi irresponsável, então repita a sua votação esta semana.”

A ideia de que PSD e CDS “deram o dito pelo não dito” foi também vincada pelo comunista António Filipe: “Tal como na lei laboral, cá está a direita para dar a mão ao Governo.” O deputado defendeu que a contabilização integral do tempo congelado é uma questão de “decência”, recordando os 15 mil milhões de euros para a banca, que foram “retirados dos rendimentos dos professores”. A ecologista Heloísa Apolónia criticou a “posição atabalhoada da direita” por concordar com o direito “mas não com o pagamento” – “É uma traição aos professores.”

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A social-democrata Germana Rocha repetiu o essencial da argumentação de Rui Rio sobre a “farsa” e a crise em torno de um diploma “inexistente” e ironizou sobre as promessas do “casamento duradouro” que a esquerda fez aos portugueses desde 2015. Na resposta, o bloquista Pedro Filipe Soares apontou que o PSD podia ser coerente e aprovar para o continente o mesmo que deu aos professores da Madeira. “Se não o fizerem, não são diferentes das farsas do primeiro-ministro.”

Na sua declaração política, o CDS-PP também acabou por tocar na questão das carreiras dos professores na sua declaração política de âmbito mais geral. Mas foi numa interpelação ao comunista João Oliveira que o líder da bancada do CDS colocou a questão da posição assumida pela Fenprof de apelar ao PCP e BE para aprovarem as condições financeiras propostas pela direita. “A central sindical que vossa excelência apoia é que apela a que se votem as propostas moderadas”, disse Nuno Magalhães, pedindo explicações sobre essa diferença de opinião. Só que João Oliveira não respondeu.

Pelo PSD, o vice-presidente da bancada Adão Silva empenhou-se em sublinhar a mensagem de que o partido valoriza “o rigor orçamental e as contas certas”, numa posição que pretende contrariar o discurso do primeiro-ministro sobre a irresponsabilidade orçamental do PSD. Numa declaração política também sobre a crise política e a questão da carreira dos professores, o deputado reiterou que as propostas sociais-democratas “não comportam qualquer ‘orgia orçamental’” e repetiu o argumento de Rui Rio de que o PS votou contra o travão financeiro na comissão de educação proposta por PSD e CDS. “O PSD reafirmou que o equilíbrio das contas públicas é inegociável”, declarou, sublinhando assim a imagem de rigor das contas em que insiste o líder social-democrata.