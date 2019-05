Greta Thunberg poderá discursar na Assembleia da República

A comissão parlamentar de Ambiente aprovou esta terça-feira por unanimidade uma proposta para convidar a jovem ambientalista sueca Greta Thunberg a discursar na Assembleia da República.

O presidente da comissão, o deputado do Bloco de Esquerda Pedro Soares, disse à Lusa que hoje mesmo foi enviado um ofício ao presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, a solicitar que Greta Thunberg seja convidada a visitar o parlamento português.

“Será uma boa oportunidade para ela falar do livro que vai lançar”, disse o deputado, explicando que será Ferro Rodrigues a definir de que forma a jovem sueca se dirigirá aos deputados, se será numa intervenção se será em forma de conferência, por exemplo.

Nas palavras de Pedro Soares, a presença de Greta Thunberg no parlamento dará um sinal importante de mobilização e envolvimento dos mais jovens. A comissão de Ambiente, disse, tem trabalhado muito na área das alterações climáticas e nas formas de as mitigar.

“Quando o tema da descarbonização da economia é central, quando apenas está previsto terminar com a geração de energia a partir do carvão em 2030, e quando Portugal tem uma produção de energia fotovoltaica baixíssima”, a presença da jovem pode transmitir a ideia de emergência do combate às alterações climáticas, disse Pedro Soares.

Greta Thunberg, de 16 anos, tornou-se uma porta-voz dos jovens no tema da luta contra as alterações climáticas ao iniciar no seu país uma greve semanal para chamar a atenção para a urgência de medidas para enfrentar as alterações climáticas. As suas ideias estão a inspirar milhares de jovens no mundo inteiro.