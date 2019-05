Birras, brincadeiras e bonecas: os desafios de um pai de quatro filhas, contados no Instagram

Vida de pai pode ser complicada — mas também dá para umas boas gargalhadas. Simon Hooper, conhecido como Father of Daughters, regista, através de fotografias e vídeos, o melhor (e o pior) de ser o único homem numa casa de cinco mulheres. Com quase um milhão de seguidores no Instagram, o britânico partilha as aventuras do dia-a-dia, sempre com uma boa dose de humor: seja uma fotografia de quando as filhas o deixaram sozinho a beber um chá imaginário e decidiram começar outra brincadeira, seja um vídeo que mostra a rotina de quem tem quatro meninas para vestir e levar à escola.

Além da conta de Instagram, Simon Hooper lançou também um livro, Dad Life, onde relata a jornada que tem vivido enquanto pai, desde que era “um homem de 24 anos sem qualquer ideia do que tal significava”, até onde está agora — “para sempre ultrapassado em número” pelas mulheres que o rodeiam. "Sestas perigosas", seguidas de birras das gémeas Ottilie e Delilah (as protagonistas da maioria das publicações), brincadeiras com bonecas, mas também mensagens para a Clemmie, a mãe das crianças, e inquietações sobre maquilhagem. Os desafios da paternidade surgem a cada dia, mas Simon encara-os sempre com humor — e câmara na mão.