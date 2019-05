Ser transdisciplinar: já não basta pensar fora da caixa

É sabido que um dos expoentes máximos do Renascimento, Leonardo da Vinci, para além de ter pintado o provavelmente mais famoso quadro na história da arte, era também anatomista, arquiteto, engenheiro, músico, poeta, botânico (entre outras coisas). O renascentista entendia o conhecimento como um todo, sem fragmentação disciplinar, algo que lhe permitia fazer analogias e comparações tão variadas e distanciadas que estas se transformavam em profundas fontes criativas de suas invenções e pinturas. Embora a atitude de da Vinci tenha sido excepcional na história do conhecimento, a sua forma de pensar era, como a de seus pares, pré-disciplinar. Foi nos séculos XIX e XX que o conhecimento especializado passou a ser privilegiado em detrimento do conhecimento transversal. Foi também durante este período que surgiram disciplinas das ciências sociais como antropologia, economia, ciência política, sociologia e psicologia. Estas novas disciplinas surgiram para integrar uma nova realidade social abordando novos problemas e questões geradas pela veloz industrialização e urbanização das sociedades.

