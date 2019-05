Contagem do tempo dos professores

A propósito da contagem do tempo dos professores há vários aspectos que não se entendem. O problema arrasta-se há anos. O governo disse que não podia atender à totalidade do que lha era pedido, logo quando da aprovação dos Orçamentos para 2018 e 2019. Mesmo assim o BE e o PCP aprovaram esses Orçamentos. Agora querem que seja a Assembleia da República a obrigar o governo a ir além de que ele diz não ser possível. O PSD e o CDS juntaram-se-lhes, embora admitindo que essa contagem possa ser negociada e feita num período mais longo. Mas há quem considere que o BE e o PCP é que estão a ser coerentes apesar de terem aprovado os orçamentos de 2018 e 2019 que não continha as verbas inscritas para o que estão agora a pedir.

Miguel Oliveira Rodrigues, Lisboa

Professores

Nesta suposta “crise do tempo do professores” (já agora, quem recupera o tempo dos alunos?), quem está a lutar pela sua sobrevivência política não é o trendy Costa, o flutuante Rio, a cristianíssima Cristas, a insonsa Catarina. Nesta farsa, como bem a intitulou Manuel Carvalho aqui no PÚBLICO, quem luta desesperadamente para se salvar é o vetusto senhor professor Mário Nogueira e atrás dele o Partido Comunista Português como Grande Educador da Classe Operária. Que Santo Estaline os abençoe e proteja!

Nelson Bandeira, Porto

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O dilema do prisioneiro e a tragédia dos comuns

A propósito do excelente e didáctico artigo do prof. Arlindo Oliveira publicado no PÚBLICO, comento que o dilema do prisioneiro só tem relevância se não for possível comunicar entre as personagens. Igualmente a tragédia dos comuns se poderá evitar com elevada probabilidade se a comunicação for eficaz, isto é, se o receptor provar ao emissor que recebeu a mensagem sem distorção. O que é difícil, como a leitura do artigo mostra, mas devemos tentar. Muitos séculos antes da teoria da tragédia dos comuns de Hardin, já o conselho dos anciãos nas sociedades comunitárias regulava o uso dos bens comuns de modo a que o uso privado não os comprometesse. Infelizmente a teoria da economia política evoluiu no sentido que nos conduziu à situação aCtual. Comecemos por melhorar a comunicação. Como o artigo bem demonstra, usar o transporte individual pode contribuir para uma catástrofe climática, logo, uma boa comunicação (nem que seja através de impostos acima do consumo razoável per capita de combustÍvel fóssil, com reconhecimento biométrico do racionamento) pode conduzir as pessoas a exigir transportes colectivos eficazes.

Fernando Santos e Silva, Lisboa