As imagens da tempestade de areia que “apagou” uma cidade australiana

A cidade de Mildura, localizada no noroeste do estado de Victoria, na Austrália, foi esta terça-feira atingida por uma tempestade de areia que deixou a população às escuras durante alguns minutos. É possível observar através de fotografias e vídeos partilhadas nas redes sociais não só da nuvem de poeira a avançar sobre a cidade, mas também do resultado da sua passagem, principalmente em automóveis e estruturas ao ar livre.

O episódio durou cerca de 20 minutos, mas foi o suficiente para assustar os moradores, derrubar árvores e outras estruturas e fazer com que alguns voos tivessem de ser cancelados.

Ao The Guardian, Tanvi Mor, um morador que se encontrava no aeroporto quando tudo aconteceu, conta que a tempestade começou por volta das 17h e que parecia que “estava a engolir Mildura”. Mor disse que esta pode muito bem ter sido a pior tempestade de areia dos últimos 40 anos e que, no início, parece que Mildura ia ser atingida por trovoada, até que toda a cidade ficou às escuras.

Richard Carlyon, um profissional sénior da estação meteorológica da cidade, disse ao jornal britânico que não é muito comum que estas tempestades aconteçam em Maio. "Normalmente acontecem em alturas mais secas do ano, no verão, por exemplo. Este começo de ano foi muito seco porque normalmente, nesta época do ano, já tivemos chuva suficiente para afastar a poeira”, referiu.

As previsões meteorológicas dizem que o estado de Victoria deverá ser afectado pela passagem de uma frente fria, sendo que o vento pode chegar aos de 90 km/h em algumas cidades como Mildura, Robinvale ou Walpeup.