Irão ameaça voltar ao nuclear em Julho se não for protegido das sanções norte-americanas

O Presidente do Irão, Hassan Rouhani, anunciou esta quarta-feira que o país vai reactivar algumas partes do seu programa nuclear, um ano depois de os EUA terem anunciado a saída do acordo internacional. Num discurso transmitido pela televisão, Rouhani disse que os países que se mantêm no acordo têm dois meses para proteger o Irão das sanções norte-americanas.

Uma das medidas mais importantes é o reinício do programa de enriquecimento de urânio, o que só poderia acontecer em 2030 segundo os termos do acordo internacional assinado em 2015.

A saída dos EUA do acordo, no dia 8 de Maio de 2018, pôs em causa todos os pontos negociados ao longo de anos. Washington não apresentou provas de que o Irão estava a violar alguma regra e reactivou as sanções impostas ao país, incluindo sobre as exportações de petróleo – uma decisão com custos muito elevados para a economia iraniana, que estava a tentar recuperar após anos de isolamento mediante as contrapartidas do acordo assinado em 2015.

Na comunicação ao país, esta quarta-feira, o Presidente iraniano disse que escreveu aos líderes dos cinco países que se mantêm vinculados ao acordo (França, Reino Unido, Alemanha, Rússia e China), avisando-os de que vai deixar de vender urânio enriquecido e água pesada a outros países.

“Se os cinco países vieram para a mesa de negociações e se chegarmos a um acordo, e se eles conseguirem proteger os nossos interesses nos sectores do petróleo e da banca, voltaremos à estaca zero e reataremos os nossos compromissos”, disse Rouhani.

O objectivo principal do grupo 5+1 (EUA, Rússia, China, França, Reino Unido e Alemanha) era estabelecer fortes restrições para garantir que o “breakout” – o tempo necessário para produzir urânio enriquecido suficiente para fabricar uma arma atómica – seria de pelo menos um ano durante os dez anos seguintes.

Essa medida destinava-se a permitir aos ocidentais reagirem no caso de o Irão decidir lançar-se numa corrida para fabricar a bomba atómica. Para atingir esse objectivo, o acordo de Viena limitava o número de centrifugadoras que enriqueçam urânio (este tem de ser enriquecido a 90% para ter uma utilização militar).

O Irão não poderia enriquecer urânio a mais de 3,67% durante 15 anos e apenas no complexo nuclear de Natanz. Durante dez anos, o número de centrifugadoras passaria de 19.000 para 5.060, e só os modelos mais antigos (IR-1) poderiam ser utilizados. As centrifugadoras em excesso seriam armazenadas em Natanz e seladas pela Agência Internacional de Energia Atómica, a agência da ONU para o nuclear.

Na mesma comunicação ao país, o Presidente iraniano disse que daria uma “reposta firme” se as ambições nucleares do seu Governo forem novamente discutidas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, mas garantiu que Teerão está preparado para negociar o programa.

“O povo iraniano e o mundo deve ficar a saber que hoje não é o fim do acordo. Estas medidas estão em linha com o acordo”, disse Rouhani.

Com a saída dos EUA, no ano passado, o acordo ficou em causa apesar do compromisso dos restantes países – as sanções sobre o petróleo e a banca impedem as empresas norte-americanas de fazerem negócios com o Irão, mas também afastam empresas de outros países na Europa, receosas das consequências. Mas o ultimato anunciado esta quarta-feira pelo Irão pode não ser bem-sucedido: na terça-feira, a França admitiu reactivar as sanções internacionais contra o Irão se o país deixar de cumprir o acordo.