Cristã acusada de blasfémia no Paquistão está a caminho do Canadá

Asia Bibi, a cristã paquistanesa que foi condenada à morte em 2010 por blasfémia e que foi ilibada em 2018 pelo Supremo Tribunal do país, estará a caminho do Canadá com o seu marido.

“Perguntei sobre o paradeiro dela através dos canais disponíveis e, segundo eles, ela já partiu para o Canadá”, disse à agência Reuters o advogado de Asia Bibi, Saif Ul Malook.

Os canais de televisão paquistaneses Geo e ARY também anunciaram a saída de Bibi do país, esta quarta-feira, citando fontes não identificadas.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Paquistão não respondeu às tentativas de contacto feitas pela Reuters.

A libertação de Asia Bibi, em Outubro do ano passado, deu origem a motins entre a população islamista mais radical, que rejeitou a decisão do Supremo Tribunal. Os críticos do veredicto exigiam que Bibi não fosse autorizada a sair do país e que fosse executada, em cumprimento da pena de morte decretada em 2010.

Em Novembro, o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, revelou que o seu país estava em negociações com o Paquistão sobre o futuro de Bibi.

Asia Bibi, uma agricultora e mãe de quatro filhos, foi condenada em 2010 por fazer comentários considerados depreciativos sobre o islão – quatro dos seus vizinhos, que trabalhavam com ela nos campos, impediram-na de beber água do mesmo copo que eles por não ser muçulmana.

O caso de Asia Bibi indignou cristãos um pouco por todo o mundo e tem sido uma fonte de divisão no Paquistão. Dois políticos que tentaram ajudá-la foram assassinados, incluindo o governador da província do Punjab, Salman Taseer, morto pelo seu próprio guarda-costas.