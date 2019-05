Ataque em escola próxima do liceu de Columbine faz um morto e oito feridos

Pelo menos uma pessoa morreu e oito ficaram feridas na sequência de um ataque a tiro, na terça-feira, numa escola em Highlands Ranch, nos arredores de Denver, no estado norte-americano do Colorado, informaram as autoridades. O ataque foi perpetrado por dois estudantes com pistolas, que foram detidos.

Os dois suspeitos eram estudantes naquela escola – que tem cerca de 1800 alunos da pré-primária até ao 12.º ano – e abriram fogo em duas salas de aulas diferentes.

“É com enorme tristeza que confirmamos que um aluno da escola STEM [Escola de Ciências e Tecnologia] foi morto hoje [terça-feira]”, informou a polícia local, na rede social Twitter.

O xerife do condado de Douglas, Tony Spurlock, disse aos meios de comunicação no local que pelo menos oito estudantes, todos com 15 anos ou mais, foram hospitalizados na sequência do ataque, que ocorreu a cerca de dez quilómetros de Columbine, palco de outro massacre escolar em 1999 que fez 15 mortos. Há menos de um mês assinalaram-se os 20 anos desde o ataque, que ficou na história do país por ser um dos mais mortíferos a acontecer numa escola.

Highlands Ranch fica ainda próximo de Aurora, outro subúrbio de Denver que também foi palco de um massacre — em 2012, um homem matou 12 pessoas no interior de um cinema.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Ainda não se conhecem os motivos dos principais suspeitos, que estão a ser interrogados. O canal Denver 7, uma delegação da ABC, avança que se pode tratar de uma combinação de factores, uma vez que um dos suspeitos sofreu bullying por se identificar como um homem e querer fazer a transição de género de mulher para homem.

A mãe de dois alunos da escola de Ciências e Tecnologia, Kelley Paulson, falou à Denver 7 sobre o que aconteceu: “Recebi uma mensagem de um amigo que estava lá dentro”. “Ela disse ‘armas, tiroteio, meu Deus, meu Deus.’ E ela podia ouvi-los e foi assim que soube. Depois só ouvi o meu filho a ligar-me porque todos os alunos do ensino básico (...) fugiram imediatamente do edifício.”

A Casa Branca já enviou uma mensagem de condolências: “As nossas preces vão para as vítimas, os seus familiares e todos os que foram afectados pelo ataque de hoje”, disse o porta-voz Judd Deere.