Família retirada de casa ocupada: “Com os meus filhos na rua não posso ficar”

Cátia Ximenes e Carlos Silva começaram a manhã de quarta-feira num rebuliço. Quando lhe bateram à porta do primeiro andar onde vivia com a família, na Rua Vítor Cunha Rego, na Alta de Lisboa, Cátia já sabia o que a esperava. O casal de 31 e 40 anos, com dois filhos, de três e cinco anos, foi alvo de uma ordem de desocupação de propriedade da câmara de Lisboa. A família habitava o imóvel municipal — desocupado e sem condições — há dois meses e meio. Antes, viviam numa casa arrendada a um particular, mas receberam uma ordem de despejo do tribunal por incumprimento do pagamento da renda. Sem alternativas, foi esta a solução encontrada para poderem dar um tecto aos seus filhos — ocupar uma casa abandonada.

Carlos não esconde no rosto a expressão angustiada de não saber onde passará a noite com os filhos. Ainda a recuperar de um enfarte que o deixou impossibilitado de trabalhar desde Março, a preocupação agora são os filhos. “Eu não tenho onde ficar com as minhas crianças”, lamenta-se. “A Cátia está desempregada e eu não posso trabalhar”. O estado de saúde de Cátia também inspira cuidados. Sofre de doença de Crohn e foi recentemente operada à tiróide.

Sem rendimentos e depois de serem despejados, solicitaram o apoio da câmara para terem direito a uma habitação camarária. À altura, ao tentarem candidatar-se, foi-lhes dito que não cumpriam os requisitos necessários devido à falta de uma fonte de rendimento. Mas a situação resolveu-se e a inscrição nos programas de apoio à habitação municipal foi aprovada.

A ordem de desocupação do fogo municipal na Alta de Lisboa chegou a 20 de Março, detalha a mulher. O problema, diz Cátia, é a resposta da autarquia, que tarda em encontrar uma solução para a sua família. No momento em que foram acompanhados para fora de casa pela Polícia Municipal, disseram-lhes que o imóvel foi atribuído a outra família. Momentos depois, a porta estava tapada com uma chapa metálica que lhes vedava a entrada.

Ao PÚBLICO, o gabinete de vereação com o pelouro da Habitação e Desenvolvimento Local esclareceu que “a casa em questão está já afecta a outra família, que aguardava a realização de obras para tomar posse da habitação” e que a família retirada da Alta de Lisboa era anteriormente “moradora em Loures”. Por esse motivo, assegura o gabinete da vereadora Paula Marques, “foi accionada a rede social do concelho de origem”, que dará seguimento e apoio ao agregado familiar. A vereação da câmara de Lisboa detalha também que, ao contrário do que foi dito, a família recusou esta manhã qualquer encaminhamento” por parte dos técnicos municipais e da Gebalis (a empresa que faz a gestão dos bairros habitacionais de construção municipal em Lisboa).

“Vamos fazer barulho”​

Cláudia Moura, de 37 anos, é vizinha do casal. Recebeu em casa há pouco tempo uma família em situação semelhante. Mas é na sua sala, no 2º. andar, que os móveis e as roupas de Cátia e Carlos repousam empilhados até ao tecto, até que seja encontrada uma alternativa.

Manuel Grilo, vereador com os pelouros da Educação e Direitos Sociais está a par da situação de Cátia e Carlos. Contactado pelo PÚBLICO, reconheceu que é “injustificável” que uma família fique sem tecto, ainda que ocupe uma casa ilegalmente. O vereador lembrou apenas que Fernando Medina, presidente da câmara, comprometeu-se a parar com a execução de despejos e desalojamentos de famílias que não tenham alternativas habitacionais asseguradas. É nesse sentido que brevemente será levada a reunião de câmara uma proposta para discutir alterações ao Regulamento Municipal de Direito à Habitação, com a ambição de evitar que famílias sem alternativas de habitação garantidas fiquem sem um local para viver.

“Vamos fazer barulho”, diz Carlos inconformado. “Com os meus filhos na rua não posso ficar”. Por agora, são os vizinhos que lhe valem, mas as lágrimas descem o rosto de Cátia sempre que se lembra da incerteza que é não ter um tecto.