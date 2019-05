Passageiros expulsos de voo da Air New Zealand por recusarem ler instruções de segurança

Um casal foi expulso esta terça-feira de um voo da Air New Zealand que ligava Wellington a Auckland por se recusar a ler as instruções de segurança que são normalmente fornecidas no início da ligação.

Segundo o site neozelandês Stuff, o incidente ocorreu quando uma mulher descrita por outros passageiros como aparentando ser “rica”, sentada com o seu companheiro numa fila com saída de emergência, recusou de forma sucessiva e ostensiva ler um cartão com as instruções de segurança que um membro da tripulação lhe tentou oferecer.

“O vídeo começou e a comissária de bordo levantou o cartão com as instruções, mas a mulher só olhava para o livro que estava a ler”, disse um dos passageiros ao site. “Por favor, pode prestar atenção às instruções de segurança uma vez que está ao lado de uma das saídas de emergência?”, pediu uma assistente de bordo, tendo sido ignorada pela passageira em causa, que chegou a colocar os dedos nos ouvidos e a usar um telemóvel.

O incidente acabou por atrasar a descolagem da aeronave em pelo menos 25 minutos, motivando protestos dos restantes passageiros. O comandante do voo acabou por dirigir o avião de volta à porta de embarque, ordenando a expulsão do casal.

Segundo o Stuff, a polícia neozelandesa deteve por instantes a passageira na porta de embarque, não antes de a mulher ter tentado comprar, ainda dentro do avião, outro bilhete através de outra companhia aérea. Segundo a imprensa local, a passageira será pelo menos multada pelo uso indevido do telemóvel a bordo do avião.