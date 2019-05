Lisboa vai ter um restaurante pop up numa roda gigante

Chama-se Lisbon Pop Up Food Circus e, apesar de ainda rodeado de algum secretismo, promete ser um dos mais excêntricos eventos gastronómicos do ano. Basta o conceito para perceber este atributo: trata-se, confirmou a organização à Fugas, de um restaurante temporário instalado numa roda gigante e que quer servir jantares, em Julho, criados por chefs com direito a estrelas Michelin.

O projecto é da mesma equipa que organiza o The Presidential, comboio que percorre a linha do Douro com refeições também preparadas por chefs distinguidos pelo guia, e o Chefs on Fire. Para já, não foram adiantados mais detalhes sobre a iniciativa, para além de ter sido feito o lançamento e a abertura online de uma lista em que os interessados poderão inscrever-se para serem informados da disponibilização de bilhetes.

“Entra numa viagem gastronómica única que promete transformar uma roda gigante num restaurante Michelin”, resume-se, prometendo “um menu de degustação requintado”, “vistas incríveis para a cidade”, um “evento luxuoso e intimista” como se fosse um “restaurante de fine dining" mas com “uma estética excêntrica e original”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A organização avançou que irá revelar em breve os chefs convidados e a localização exacta da roda em Lisboa.

Os lugares serão limitados (são os da roda) e o preço será de 120€ por pessoa. A inscrição prévia na lista de interessados pode ser feita aqui.