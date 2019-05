Trabalho por turnos será votado fora das alterações à lei laboral do Governo

Acordada há quase um ano na concertação social, a revisão do Código do Trabalho só começará a ser discutida e votada no Parlamento depois das eleições europeias (agendadas para 26 de Maio). A primeira reunião para votar na especialidade as propostas sobre legislação laboral ficou marcada para 28 de Maio, mas os partidos acordaram que os projectos de lei do Bloco de Esquerda e do PCP relacionados com o trabalho por turnos e nocturno serão votadas em separado.

