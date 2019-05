Taxa de desemprego sobe pela primeira vez em três anos

No primeiro trimestre de 2019, a taxa de desemprego foi 6,8%, acaba de divulgar o Instituto Nacional de Estatística, registando uma subida de 0,1 pontos percentuais (p.p.) face ao trimestre anterior, mas também uma descida de 1,1 pontos percentuais face ao período homólogo, o primeiro trimestre de 2018. A subida trimestral acontece pela primeira vez desde o primeiro trimestre de 2016.

Segundo as estimativas do INE, a população desempregada em Portugal no primeiro trimestre de 2018 é de 353,6 mil pessoas. Há mais 4,5 mil desempregados do que no trimestre anterior, mas há menos 56,5 mil desempregados em relação ao trimestre homólogo de 2018.

A taxa de desemprego de jovens (15 a 24 anos) situou-se em 17,6%, o valor mais baixo da série iniciada em 2011, tendo diminuído 2,3 pontos percentuais (p.p.) e 4,3 p.p., respectivamente, em relação aos trimestres anterior e homólogo. A proporção de desempregados à procura de emprego há 12 e mais meses (longa duração) foi de 46,8%, menos 1,0 p.p. do que no trimestre anterior e menos 7,0 p.p. do que no trimestre homólogo.

Os resultados do Inquérito ao Emprego relativos ao primeiro trimestre de 2019 indicam que a população activa é de 5,233 milhões de pessoas, um aumento de 1,8 mil (o que corresponde a uma variação relativa quase nula) em relação ao trimestre anterior. Relativamente ao trimestre homólogo, aumentou 17,1 mil (0,3%).