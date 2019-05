Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas vai entregar pré-aviso de greve

O Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) vai entregar um novo pré-aviso de greve, para ser iniciada no dia 23 de Maio, avança a SIC Notícias e o Eco.

Na terça-feira, a Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) disse, em comunicado, após uma segunda ronda negocial com cerca de três horas, que o SNMMP aceitou 700 euros de salário-base em vez dos 1200 que exigia, o que culminou na assinatura de um acordo acordo de paz social, com um prazo de 30 dias.

Na primeira reunião o SNMMP acusou a Antram “de andar a brincar com coisas sérias”. Agora, o vice-presidente deste sindicato acusa agora a Antram de emitir comunicados falsos, acusando-a de violar "os princípios da boa fé negocial”, acrescentando que a estrutura sindical não vai conceder mais tempo aos patrões.

“O presidente do sindicato [Francisco São Bento] vai enviar um pré-aviso de greve com efeitos a partir do dia 23 de Maio à meia-noite e um minuto até que se resolva a situação”, afirmou Pedro Pardal Henriques à RTP, em declarações citadas pela agência Lusa. A greve será de tempo indeterminado, reforçou o mesmo sindicalista.

O PÚBLICO apurou que os motoristas de matérias perigosas saíram da reunião com a expectativa de conseguir valores base em várias rubricas de 1400 euros a partir de 1 de Janeiro do próximo ano, valores esses que passam a 1550 euros no ano seguinte, e a 1715 euros em 2021.