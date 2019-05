Com o emprego a abrandar, Bruxelas acredita que é a vez dos salários recuperarem

Depois de vários anos em que as boas notícias no mercado de trabalho português vieram apenas do ritmo de criação de emprego, sem sinais de retoma significativa no nível dos salários, a Comissão Europeia antecipa agora que se irá registar uma inversão da tendência: o crescimento do emprego vai abrandar, mas, em compensação, os portugueses vão sentir, em média, uma progressão do poder de compra dos seus salários.

Continuar a ler