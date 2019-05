UEFA admite introduzir subidas e descidas de divisão nas competições

A UEFA está a ponderar introduzir o sistema de subida e descida de divisão nas competições europeias de futebol, bem como alargar o número de equipas na Liga dos Campeões, revelou nesta quarta-feira o presidente das Ligas Europeias.

Em declarações aos jornalistas em Nyon, na Suíça, após reunião na UEFA, Lars-Christer Olsson revelou que o organismo apresentou essas propostas, que deverão ter efeito a partir de 2024.

“Existe a intenção de adicionar promoções e despromoções no sistema de competições, que assim teria mais clubes envolvidos”, disse o dirigente sueco.

Olsson, que chegou a ser director executivo da UEFA entre 2003 e 2007, rejeitou adiantar mais pormenores acerca do conteúdo da reunião, mas acrescentou que as mudanças deverão ser anunciadas no próximo ano pelo organismo que rege o futebol europeu e que serão apresentadas aos 55 membros no dia 17 de Maio, em Budapeste.

O grupo das Ligas Europeias, que agrega 32 Ligas e cerca de 900 clubes, já tinha defendido, numa outra reunião em Madrid, também o desempenho dos clubes nas competições nacionais como principal critério para acederem à Liga dos Campeões.

“Muitos clubes manifestaram-se de forma muito clara, incluindo clubes e representantes da Associação Europeia de Clubes (ECA). As competições nacionais têm de ser a base das competições internacionais”, enunciou Lars-Christer Olsson, em conferência de imprensa.

Os emblemas reunidos, na sua maior parte, voltaram a manifestar-se contra a proposta colocada à consideração pela Associação Europeia de Clubes (ECA), que prevê um maior número de jogos entre os clubes mais poderosos - possivelmente com adopção de grupos de oito equipas e não quatro - e a possibilidade de os mais bem classificados nesses grupos assegurarem presença na edição seguinte da Liga dos Campeões.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Lars-Christer Olsson lembrou que as alterações vão beneficiar, sobretudo, os clubes de topo da Europa, que, assim, terão a participação na prova assegurada, independentemente do desempenho que tenham nas competições internas.

As Ligas europeias querem ver mais vencedores de campeonatos nacionais a terem acesso directo à fase de grupos da Liga dos Campeões, ao invés de terem de passar por mais rondas de qualificação para atingirem aquela fase.

O presidente da Liga espanhola, Javier Tebas, anfitrião da reunião, também criticou as alterações propostas pela elite do futebol europeu. “Toda a indústria do futebol seria afectada com essas alterações”, disse, deixando em aberto avançar com acções judiciais caso as mudanças sejam efectivadas: “Seria um cenário extremamente complicado”.