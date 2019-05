Tottenham conseguiu mais uma reviravolta impossível

Aconteceu em Amesterdão aquilo que tinha acontecido na noite anterior em Anfield. Tal como acontecera com o Barcelona na noite anterior, o Ajax não conseguiu escapar à eliminação frente ao Tottenham. Os londrinos conseguiram uma vitória por 2-3 no Johan Cruyff Arena, anulando assim a derrota por 0-1 na primeira mão, e vão estar numa final totalmente inglesa frente ao Liverpool a 1 de Junho, em Madrid.

Depois do triunfo por 0-1 na primeira mão, o Ajax consolidou a sua vantagem nas meias-finais logo aos cinco minutos, com um golo do central De Ligt e aumentou para 2-0 aos 35’ com um grande pontapé de Zyiech.

Mas os londrinos não desistiram de lutar pela sua primeira final na Champions e, na segunda parte, dois golos de Lucas Moura em menos de cinco minutos (55’ e 59') deixaram os londrinos a um golo de uma incrível reviravolta. Esse golo aconteceu no último minuto do tempo de compensação, de novo por Lucas Moura.

Esta será apenas a segunda final da Champions totalmente inglesa, depois de um Manchester United-Chelsea em 2008 que deu o título europeu aos “red devils”.