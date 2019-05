FC Porto ganha clássico e foge na liderança da Liga

O FC Porto colocou-se nesta quarta-feira numa posição privilegiada para chegar ao título nacional de andebol. Num clássico que serviu para acertar calendário, respeitante à 4ª jornada da fase final do campeonato, os “dragões” bateram o Sporting por 32-27 e alargaram para cinco pontos a vantagem de que dispõem sobre os rivais directos.

O Sporting até começou melhor no pavilhão Dragão Caixa, inaugurando o marcador e chegando depois aos oito minutos a vencer por 2-4. Mas a meio do primeiro tempo, uma sequência de quatro golos do FC Porto inverteu o rumo dos acontecimentos, chegando os anfitriões ao intervalo já com uma vantagem significativa (16-11).

Apesar da resposta dos lisboetas, por Carlos Carneiro, logo no reatamento, foram os “azuis e brancos” que dispararam no marcador, para 21-14, cavando uma diferença importante. O Sporting ainda reduziu para 22-19, mas foi a melhor aproximação que conseguiu, vendo depois o adversário controlar a partida até ao final.

O Sporting CP entrou a marcar, por Carlos Carneiro, mas a equipa portista voltou a mostrar maior eficácia, o que se traduziu na maior diferença até então (21-14) e o técnico do Sporting CP pediu nova paragem de tempo só com oito minutos jogados. Com um parcial de 0-4, o Sporting CP reduziu para 22-19, mas a equipa portista foi segurando a liderança (25-20). Até ao final da partida, os comandados de Hugo Canela não encontraram mais soluções para contrariar o adversário, que seguiu no comando do marcador até ao final da partida, fechando as contas a 32-27.

Já com o calendário acertado, após seis jornadas (e com quatro por disputar), o FC Porto lidera a classificação, com 55 pontos, enquanto Sporting e Benfica somam 50.