A série que mostra as caras portuguesas da política americana

“Já se fizeram várias coisas sobre os tipos que estão na ciência, na cultura, nas artes, na dança... Nunca se fez nada sobre os que estão na política”, explica José Alberto Lemos ao PÚBLICO, de cuja equipa fundadora fez parte. O jornalista, correspondente da Rádio Renascença em Nova Iorque desde 2016, acabava de apresentar Vote in the U.S.A., a série documental de dez episódios por ele conduzida, em que fala com nove luso-descendentes que deram cartas na política norte-americana. A estreia, na emissão americana da RTP Internacional, é esta quarta-feira, seguindo-se o RTP Play, onde poderá ser vista em Portugal, e, depois, a 10 e 11 de Maio, respectivamente, a emissão europeia e asiática do canal.

