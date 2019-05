Já há datas para três novos filmes Guerra das Estrelas

Já se sabia das novas trilogias Star Wars, já é notícia antiga que Avatar iria ter várias sequelas até chegar, para já, ao Avatar 5. Agora, porém, foram divulgadas as datas actualizadas das estreias respectivas, que incluem também a incursão de Brad Pitt pela ficção científica, com Ad Astra, ou o remake de West Side Story assinado por Steven Spielberg.

Como já tinha sido revelado, a saga que compõe o eixo principal do universo Star Wars, iniciada com o filme original de 1977, será concluída com Star Wars: The Rise of Skywalker, com estreia marcada para 20 de Dezembro deste ano. Agora, é tempo de olhar além. Neste momento, estão duas equipas a trabalhar numa nova trilogia, uma liderada por Rian Johnson, realizador de Os Últimos Jedi, outra pelos responsáveis pela adaptação televisiva de A Guerra dos Tronos, David Benioff e D.B. Weiss. Não sabemos qual delas será a primeira a estrear-se, mas a Disney divulgou na terça-feira as datas para a chegada dos novos filmes do franchise. Estão marcadas para 16 de Dezembro de 2022, 20 de Dezembro de 2024 e 18 de Dezembro de 2018. “Estamos a preparar a próxima saga. Não estamos a pensar apenas numa nova trilogia, estamos a preparar os próximos dez anos ou mais”, revelou à Hollywood Reporter a presidente da Lucasfilm Kathleen Kennedy.

Entretanto, a revelação dos novos planos de lançamento da Disney confirmam o adiamento dos novos Avatar. A criação de James Cameron, cujos novos capítulos o realizador se encontra a filmar em simultâneo, viu a data de estreia da primeira sequela passar de 18 de Dezembro de 2020 para 17 de Dezembro de 2021. Seguir-se-ão Avatar 3, em 22 de Dezembro de 2023, Avatar 4, em 19 de Dezembro de 2025, e Avatar 5, em 17 de Dezembro de 2027.

Quanto à recriação do musical West Side Story por Steven Spielberg, ocupa agora a data originalmente avançada para Avatar 2, 18 de Dezembro de 2020. Ad Astra, o filme de James Gray com Brad Pitt no papel de um aventureiro viajando pelo espaço em busca do pai, estava prestes a estrear – chegaria a 24 deste mês -, mas a Disney decidiu adiá-lo para 20 de Setembro.