Kim Kardashian ajudou 17 reclusos em 90 dias

Em Abril deste ano, Kim Kardashian West, revelou à revista Vogue que está a estudar para ser advogada e que pretende fazer o exame à Ordem dos Advogados norte-americana em 2022. Ao que a CNN apurou, a empresária e estrela de reality show tem estado a trabalhar nos últimos três meses para reduzir as sentenças de 17 reclusos que foram presos (uma única vez) por crimes não violentos relacionados com o tráfico de droga.

Os esforços foram feitos a propósito da campanha 90 Days of Freedom (90 Dias de Liberdade, em português) que faz parte do First Step Act, tornado lei o ano passado pelo presidente Donald Trump. ​Esta não é a primeira vez que a norte-americana trabalha para a reforma judicial do país. No seu primeiro caso, o ano passado, Kim Kardashian conseguiu a libertação de Alice Johnson, que havia sido condenada a prisão perpétua por um crime não violento relacionado com tráfico de cocaína. A divulgação pública do caso pela empresária e a intervenção da mesma junto de Donald Trump contribuíram para que a mulher fosse libertada.

Brittany K. Barnett, advogada pessoal de Kardashian West e co-fundadora do projecto Buried Alive, e MiAngel Cody, o advogado principal do The Decarceration Collective, disseram à CNN que a participação de Kim tem sido fundamental para a campanha. Segundo os mesmos, a socialite ofereceu apoio financeiro para que os advogados viajassem pelo país para irem aos tribunais pedir a libertação dos presos. Além disso, Kim ajuda os reclusos libertados a chegar a casa, já que muitas vezes os estabelecimentos prisionais estão localizados “a centenas de quilómetros de suas famílias”.

De acordo com os advogados, Kim “é verdadeiramente dedicada ao assunto. Estamos muito gratos”, confessaram à CNN.