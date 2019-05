Harry e Meghan mostram o filho ao mundo

Tal como prometido há dois dias, Harry e Meghan mostraram o seu filho recém-nascido nesta quarta-feira, confessando a magia da maternidade. Embalando o menino, envolto num cobertor branco e com um gorro de lã na cabeça, os duques de Sussex apareceram diante de um pequeno grupo de meios de comunicação social em St George's Hall, no castelo de Windsor, local onde foi feita a recepção do casamento, em Maio do ano passado.

“É magia – é incrível e eu tenho os dois melhores rapazes do mundo, estou muito feliz”, declarou Meghan questionada sobre como é ser mãe, acrescentando que a criança – para a qual os pais ainda não escolheram o nome e é o sétimo na linha de sucessão ao trono britânico – dorme bem e tem um temperamento doce. “Ele é um sonho, por isso têm sido uns dias especiais”, acrescentou.

O bebé nasceu na madrugada de segunda-feira, pesando 3,260 quilogramas, mas poucos detalhes são conhecidos.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“É óptimo, ser pai é incrível”, disse Harry. “Passaram apenas dois dias e meio, três dias, mas estamos tão empolgados de termos a nossa fatia de alegria, de sermos capazes de passar algum tempo precioso com ele enquanto começa lentamente a crescer.”

O casal disse ainda que vai visitar a rainha, Isabel II, para que conheça o seu oitavo bisneto. A mãe de Meghan, Doria Ragland, está hospedada com o casal em Frogmore Cottage, no castelo.