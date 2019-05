Archie é o nome do filho de Harry e Meghan

O primeiro filho de Harry e Meghan já tem nome: Archie Harrison Mountbatten-Windsor. Os duques de Sussex anunciaram-no durante a tarde, na sua conta oficial de Instagram.

O bebé nasceu na manhã de segunda-feira e foi apresentado ao mundo pelo casal no final da manhã de quarta-feira, em St George's Hall, no castelo de Windsor​. “É magia – é incrível e eu tenho os dois melhores rapazes do mundo, estou muito feliz”, declarou então Meghan.

O casal seguiu depois para uma visita à rainha, Isabel II, para que conhecesse o seu oitavo bisneto.