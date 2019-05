Pseudociências vão ser debatidas no Pavilhão do Conhecimento

Maio é mês para debater as pseudociências no Pavilhão do Conhecimento – Centro Ciência Viva, em Lisboa. Organizado em parceria com a Comunidade Céptica Portuguesa (Comcept), o ciclo de debates “A falta de cultura científica paga imposto!” é composto por três palestras sobre a alimentação, os cosméticos e a venda nas farmácias. A primeira sessão decorrerá já na próxima quinta-feira (9 de Maio) a partir das 19h.

“Posso perfeitamente encarar os cosméticos caros – e outras formas de charlatanice – como um imposto especial que as pessoas que não compreendem a ciência cobram a si próprias.” Esta frase foi escrita pelo médico e investigador da Universidade de Oxford, Ben Goldacre, no livro Ciência da Treta (Bizâncio, 2009). Agora, este é o mote para o ciclo de debates “A falta de cultura científica paga imposto!”.

“As pseudociências – ou seja, coisas que fingem ter um fundamento científico – têm por vezes custos significativos de saúde e qualidade de vida que deveriam ser suficientes para as rejeitarmos”, refere-se num comunicado da agência Ciência Viva. “Mas a carteira é por vezes é um argumento mais persuasivo e a ideia deste ciclo de debates é precisamente mostrar que as pseudociências também são um desperdício de dinheiro.”

Cada sessão terá intervenções de especialistas e um debate com o público a partir das 19h. Depois, entre as 20h30 e as 21h, haverá um intervalo com uma refeição ligeira. No final da sessão, das 21h às 21h45, um interveniente convidado discutirá os custos económicos das más escolhas do tema dessa sessão.

Na primeira sessão, já na próxima quinta-feira, falar-se-á da alimentação. “Sem glúten, sem lactose, sem juízo, sem nada! Suplementos alimentares, alimentos sem glúten para não celíacos, testes de intolerância alimentar, dietas da moda e nutricionistas alternativos.” É assim que se abre o apetite para a primeira sessão no site do Pavilhão do Conhecimento.

Moderada pelo ex-jornalista do PÚBLICO José Vítor Malheiros, a conversa conta com a participação de Vítor Hugo Teixeira (nutricionista do Futebol Clube do Porto e docente da Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto) e com as médicas alergologistas Ana Luísa Ferreira (do Grupo de Interesse de Alergia Alimentar da Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica) e Mariana Couto (professora da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto). Por fim, João Monteiro (membro fundador da Comcept) falará então sobre os custos económicos das más escolhas na alimentação.

A 23 de Maio haverá outra sessão sobre cosméticos e a 30 de Maio a palestra será dedicada à venda em farmácias de remédios homeopáticos ou complexos vitamínicos. A entrada é gratuita mediante inscrição no site do Pavilhão do Conhecimento. O PÚBLICO é media partner deste ciclo de debates.