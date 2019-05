Morreu o neurocientista Fernando Lopes da Silva

O neurocientista Fernando Lopes da Silva, radicado na Holanda há várias décadas, morreu aos 84 anos, anunciou o Ministério da Ciência português em comunicado esta terça-feira. Os aspectos biofísicos da actividade eléctrica do cérebro e a organização funcional das redes neuronais – em particular do córtex cerebral e do sistema límbico – estiveram entre os principais interesses de investigação do cientista português. A origem de fenómenos epilépticos foi um dos seus grandes temas de investigação.

Nascido em Lisboa a 24 de Janeiro de 1935, Fernando Lopes da Silva licenciou-se em medicina pela Universidade de Lisboa em 1959. Em 1965, partiu para a Holanda, onde veio a trabalhar durante toda a sua carreira como investigador e docente nas universidades de Utrecht, Twente e Amesterdão.

Logo em 1965 começou por se juntar como investigador a um instituto na Holanda, o Grupo de Investigação do Cérebro. Em 1970, obteve o doutoramento em neurofisiologia pela Universidade de Utrecht. Em 1980, foi nomeado professor catedrático de fisiologia geral na Faculdade de Ciências da Universidade de Amesterdão. E de 1993 a 2000 foi director do então recém-criado Instituto de Neurobiologia da Universidade de Amesterdão. Jubilou-se nesta última universidade em 2000, tornando-se professor emérito.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Depois da jubilação, assumiu as funções, em 2003, de presidente do Conselho de Supervisão Científica do Centro de Neurogenómica e Investigação Cognitiva, na Universidade Livre de Amesterdão. Também veio dar aulas em Portugal: a partir de 2000 como professor visitante da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e, desde 2005, como professor do Instituto Superior Técnico de Lisboa, aqui “com a função principal de organizar, promover e estimular uma estreita ligação entre a engenharia e a medicina através de um novo curso em engenharia biomédica”, nota o comunicado do Ministério da Ciência.

Entre os prémios e reconhecimentos em Portugal está a atribuição de vários títulos de doutor honoris causa: em 1997, pela Universidade de Lisboa, em 2002 pela Universidade do Porto. Em 2000, o Presidente da República Jorge Sampaio concedeu-lhe o grande-colar de oficial da Ordem de Santiago da Espada, por notáveis realizações no campo da ciência, arte e literatura. Em 2004 recebeu o Prémio Universidade de Coimbra para “pessoa de nacionalidade portuguesa que tenha dado um contributo relevante e inovador nos campos da cultura ou da ciência”.

A nível internacional, também foram várias as distinções. Além do doutoramento honoris causa pela Universidade de Helsínquia em 2007, em 1985 tinha sido eleito membro da Academia Real Holandesa de Artes e Ciências. Em 1995 tornou-se membro honorário da Sociedade Britânica de Neurofisiologia Clínica. Em 1999, recebeu o Prémio Herbert H. Jasper, atribuído pela Sociedade Americana de Neurofisiologia Clínica por uma “vida de extraordinárias contribuições para o campo da neurofisiologia clínica”. Em 2001, a Rainha da Holanda atribuiu-lhe o grau de Cavaleiro da Ordem do Leão Holandês em reconhecimento pelas suas realizações em ciência.