Principal motor da epidemia da obesidade está nas zonas rurais

Sempre associámos as zonas urbanas a níveis mais elevados de excesso de peso e obesidade e, na mesma linha, concluímos que este problema é menos preocupante entre as populações rurais. Esta ideia continua a ser verdade nos países desenvolvidos, porém, a nível global, quando somamos os países mais pobres, o conceito estará errado. Um artigo publicado na revista Nature apresenta os resultados de uma análise a 2009 estudos com dados sobre as medidas de altura e peso de mais de 112 milhões de adultos, concluindo que, nos últimos 30 anos, o aumento do índice de massa corporal (IMC) nas zonas rurais tem sido o principal motor da epidemia da obesidade. É preciso adaptar as políticas de saúde a esta realidade, reclamam os cientistas.

Continuar a ler