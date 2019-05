Proposta do PS “aniquila direito à protecção de dados pessoais”

O grupo parlamentar do PS apresentou uma proposta de alteração à Lei de Acesso aos Documentos Administrativos, que facilita o acesso de qualquer cidadão a documentos de entidades públicas com dados pessoais não sensíveis de terceiros. Actualmente, uma pessoa só pode aceder a documentos da Administração Pública que incluam dados pessoais de outros com autorização destes ou demonstrando um “interesse directo, pessoal, legítimo e constitucionalmente protegido suficientemente relevante”.

