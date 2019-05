Poderes do SICAD serão reforçados mas não volta a ter estrutura do antigo Instituto das Drogas e da Toxicodependência

Os poderes de coordenação e monitorização do Serviço de Intervenção nos Comportamentos Adictivos e nas Dependências (SICAD) vão ser reforçados mas o organismo não vai voltar a ter uma estrutura semelhante à do antigo Instituto das Drogas e da Toxicodependência (IDT), adiantou a ministra da Saúde, nesta terça-feira, na conferência que assinala os 20 anos da Estratégia Nacional de luta Contra a Droga.

Extinto em 2011, o modelo do IDT juntava a coordenação das políticas nesta área e as equipas no terreno para prevenção e tratamento de dependências, que passaram para a alçada das administrações regionais de saúde.

“Estamos em condições de avançar com este processo através do gabinete da secretária de Estado da Saúde e que será um reforço de estrutura do SICAD no seu papel de coordenação nacional e monitorização e uma maior autonomia da área das" Divisões de Intervenção nos Comportamentos Adictivos e nas Dependências “sendo que elas estão integradas desde a reforma ao nível das administrações regionais de saúde”, explicou a ministra, referindo que a “fase de decisão ainda está a ser ultimada”.

No final da abertura da conferência, já depois de falar aos jornalistas, Marta Temido foi abordada pelos médicos João Curto e Emídio Abrantes, ambos da Associação Portuguesa de Adictologia. Os dois profissionais entregaram à ministra uma carta que esta confirmou ter recebido já por e-mail. Na carta dizem estar muito preocupados “pelo adiamento constante da definição de uma organização de serviços de saúde para as adições”. A ministra disse-lhes que até ao final da legislatura será tomada uma decisão.

O modelo actual, criado pelo anterior Governo PSD/CDS, tem sido muito criticado por ter separado duas áreas que os especialistas consideram que devem estar juntas, limitando a actuação no terreno e o grau de autonomia das equipas no terreno. Em 2017, o anterior ministro da Saúde Adalberto Campos Fernandes criou um grupo de trabalho para avaliar as consequências da extinção do IDT e avaliar novos modelos de organização interna.

O então secretário de Estado Fernando Araújo esperava anunciar uma decisão até ao final daquele ano, o que não aconteceu.